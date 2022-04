Tesla-topman Elon Musk is de grootste aandeelhouder van Twitter geworden, nadat hij een belang van 9,2 procent genomen heeft in het bedrijf. Het aandeel van de berichtendienst steeg na de aankondiging voorbeurs met 26 procent.

Volgens een document dat werd ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft Musk 73,5 miljoen aandelen van Twitter gekocht. Berekend op basis van de prijs van het aandeel bij sluiting van de beurs vrijdag, gaat het om een investering van 2,9 miljard dollar.

Musk is een van de bekendste Twittergebruikers, met meer dan 80 miljoen volgers, maar hij creëert ook regelmatig polemieken over en via het platform. Afgelopen maand vroeg hij nog aan zijn volgers of ze vonden dat het platform de vrijheid van meningsuiting verdedigt. 70 procent vond van niet, waarna Musk zich in een tweet de vraag stelde of een nieuw platform nodig is en waarin hij verklaarde dat hij ernstig overweegt om zijn eigen platform te starten.

In 2018 meldde hij via Twitter ook dat hij genoeg geld had om Tesla van de beurs van New York te halen, zonder daarvoor bewijzen te geven. Dat bericht en een gelijkaardig bericht een jaar later veroorzaakten grote koersschommelingen van het aandeel van zijn bedrijf, wat ertoe leidde dat zijn berichten over Tesla eerst door juristen gecontroleerd moesten worden voor hij ze online zette. Begin maart vroeg Musk aan een rechter in New York om die verplichting op te heffen, omdat SEC zo "Tesla aanvalt en Musk het zwijgen oplegt".

Musk is met een grote voorsprong de rijkste persoon ter wereld. Volgens het financiële persagentschap Bloomberg heeft hij een vermogen van 237 miljard dollar, vooral dankzij aandelen in zijn twee bedrijven elektrischeautofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. De beurswaarde van Twitter bedraagt 31 miljard dollar.

