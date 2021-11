Elon Musk deed de koers van Tesla afgelopen week bokkensprongen maken door voor bijna 8 miljard dollar aandelen te verkopen. Dat geld heeft hij nodig om de belastingen te betalen op een nieuwe aandelenbonus die eraan komt. En om zijn nevenactiviteiten te financieren.

Mocht u nog twijfelen: in de titel staat geen tikfout. Voor de pandemie had Elon Musk een geschat vermogen van zo'n 20 miljard dollar. Een dik anderhalf jaar later is hij om en bij de 270 miljard dollar waard. Dat komt vooral door de steile vlucht van het aandeel van Tesla, waarvan hij ongeveer 16 procent bezit. Die participatie is ook zijn persoonlijke bankautomaat, want hij heeft voor ongeveer 100 miljard dollar Tesla-aandelen in onderpand gegeven aan banken. In ruil lenen die hem het geld voor de verdere uitbouw van zijn zakenimperium. En dat is ondertussen behoorlijk indrukwekkend.RuimtevaartOpgericht in 2002100 miljard dollar waard, volgens privé-investeerders3 miljard dollar omzetNa de verkoop van het betaalsysteem PayPal had Elon Musk genoeg geld om zijn twee dromen waar te maken: de wereld redden van klimaatverandering door elektrische wagens te laten doorbreken, en een kolonie bouwen op Mars. Voor dat laatste richtte hij SpaceX op, dat zich aanvankelijk toelegde op de commerciële ruimtevaart. Maar na succesvolle satellietlanceringen met eigen Falcon-raketten, kreeg het van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA een contract om het Internationaal Ruimte Station te bevoorraden. Op basis van dat succes kon SpaceX een nieuw contract binnenhalen om ook astronauten naar het ISS te brengen. De eerste keer gebeurde dat in 2020. SpaceX gebruikt die successen om tegen steeds hogere waarderingen geld op te halen. Voor de pandemie waardeerden de investeerders het bedrijf op 36 miljard dollar, nu zou het al meer dan 100 miljard zijn. SpaceX gebruikt het geld voor een herbruikbaar ruimteschip dat naar de maan moet kunnen vliegen, en voor Starlink, een wereldomvattend breedbandinternet met een netwerk van 1.600 satellieten. Musk zou nog 43 procent van SpaceX in handen hebben.Elektrische wagensOpgericht in 20031.013 miljard dollar waard op de beurs31,5 miljard dollar omzetElon Musk mag zich officieel medeoprichter van Tesla noemen, maar is dat eigenlijk niet. Hij kocht zich kort na de opstart in bij het bedrijf en greep er snel de macht. Zijn doel was een elektrische auto voor de middenklasse te bouwen, wat uiteindelijk Model 3 zou worden. Maar eerste stuurde hij Tesla naar de productie van luxewagens zoals Model S en X. Met hoge marges daarop kon hij volop investeren in echte massaproductie. In 2016 nam Tesla SolarCity over, een ander bedrijf van Musk, opgericht door zijn neven. Het verkoopt zonnepanelen en beheert zonne-installaties. Musk bezit ongeveer 17 procent van Tesla. Tegen zomer kan hij 20 miljoen aandelenopties omzetten in aandelen. Om de belastingen op die bonus te kunnen betalen - het bedrag loopt in de miljarden - verkocht hij afgelopen week ironisch genoeg eerst voor 8 miljard dollar Tesla-aandelen.Ondergronds transportOpgericht in 2016920 miljoen dollar waard, volgens privé-investeerdersDeze spin-off van Tesla wil een ondergronds transportnetwerk aanleggen in de VS en in China. In Las Vegas lopen de eerste testen. Volgens Musk en co kan The Boring Company veel goedkoper tunnels boren dan met de klassieke technieken. Het is niet duidelijk hoeveel Musk nog van het bedrijf heeft. The Boring Company is het ook het vehikel waarmee hij het onderzoek financiert naar de 'hyperloop', capsules die zich met zeer hoge snelheden door luchtledige tunnels verplaatsen.HersentechnologieOpgericht in 2016Musk richtte mee dit bedrijf op dat revolutionaire hersenimplantaten ontwikkelt. Het test zijn prototypes nu op muizen en apen. Musk droomt ervan ooit het bewustzijn van mensen digitaal op te slaan en dus onsterfelijk te maken. Hij zou rond 100 miljoen dollar in het bedrijf gestopt hebben. In totaal zou Neuralink al meer dan 360 miljoen dollar opgehaald hebben.Verwerking onlinebetalingenOpgericht in 200995 miljard dollar waard, volgens privé-investeerdersTechnisch behoort dit bedrijf niet tot het imperium van Musk, maar het wordt wellicht een van zijn meest rendabele investeringen. Stripe verwerkt onlinebetalingen is zo de grotere concurrent van de Nederlandse beurslieveling Adyen. Musk investeerde samen met Peter Thiel en andere techondernemers 2 miljoen dollar in Stripe in 2011, toen tegen een waardering van 20 miljoen dollar. Stripe werd vorig jaar bij een kapitaalronde gewaardeerd op 95 miljard dollar en zou in de komende jaren naar de beurs trekken. Musk zelf dat hij slechts een zeer kleine participatie heeft, maar zelfs die kan hem honderden miljoenen dollars opleveren.