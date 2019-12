Volgens de Belgische stroomnetbeheerder Elia met er geen strategische reserve voor de winter 2020-2021 worden aangelegd. Dat blijkt uit een advies van de Elia aan energieminister Marie Christine Marghem.

Stroomnetbeheerder Elia bekijkt jaarlijks of ons land de winter kan trotseren zonder risico op stroomtekorten. Als er wel een risico dreigt, kan een strategische reserve worden aangelegd. Dat gebeurt via centrales die achter de hand worden gehouden om - indien nodig - tekorten op te vangen. Elia is overigens wettelijk verplicht om een strategische reserve aan te leggen om structurele productietekorten tijdens de wintermaanden op te vangen.

Maar voor deze winter werd alvast geen reserve aangelegd. Voor de winter van 2020-2021 ziet Elia evenmin nood tot het aanleggen van zo'n strategische reserve. Zelfs als uitzonderlijk veel nucleaire capaciteit zou uitvallen in eigen land en in Frankrijk, is het volgens Elia niet nodig een strategische reserve aan te leggen. In dit 'grote impact, lage waarschijnlijkheid'-scenario is er een marge van 100 MW. Ook voor de winter daarop - die van 2021/2022 - is er voldoende marge, becijferde Elia.

Vanaf de winter 2022-2023 wordt het anders. De wet op de nucleaire uitstap bepaalt dat Doel 3 al in oktober 2022 en Tihange 2 in februari 2023 uit dienst worden genomen. Dan stijgt de nood aan extra marge tot 500 MW. Het is daarom belangrijk, herhaalt de hoogspanningsbeheerder, dat er snel een capaciteitsremuneratiemechanisme komt. Zo'n steunmechanisme moet investeerders die nieuwe gascentrales of andere productiebronnen willen bouwen of investeren in vraagbeheer, een duw in de rug geven.

Vorige week nog waarschuwden de Europese netbeheerders, verenigd in ENTSO-E, voor een dreigend stroomtekort in ons land als in januari de temperatuur onder de -5 graden zakt, er weinig wind is en er opnieuw onverwacht centrales uitvallen.

Die waarschuwing werd door Elia genuanceerd. De situatie is volgens de hoogspanningsbeheerder niet te vergelijken met vorig jaar, toen op een bepaald moment ons land draaide op één werkende kerncentrale.