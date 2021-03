De Bel20, de sterindex van de Brusselse beurs, heeft een nieuwe samenstelling. Hoogspanningsnetbeheerder Elia en chipproducent Melexis maken vanaf maandag deel uit van de index, ter vervanging van beeldvormingsspecialist Barco en bankgroep ING.

Voor Elia betekent het een terugkeer naar de Brusselse sterindex. De hoogspanningsnetbeheerder werd in maart 2012 al eens opgenomen in het kransje van steraandelen, vooraleer hij in maart 2017 weer plaats moest ruimen. In het selecte clubje krijgt ook Melexis een plaats, de Ieperse producent van chips voor vooral de autosector - elke nieuwe wagen bevat volgens het bedrijf gemiddeld dertien van zijn chips.

Barco betaalt daarentegen het gelag van een moeilijk jaar. Belangrijke markten waarin het Kortrijkse technologiebedrijf actief is (zoals de bioscopen), hadden zwaar te lijden onder de coronabeperkingen. En ING verdwijnt uit de Bel20 verdwijnt omdat de Nederlandse groep nog onvoldoende 'Belgisch' getint is. ING heeft zijn hoofdnotering op de beurs van Amsterdam.

De Bel20-index bestaat nu uit de volgende twintig aandelen: AB InBev, Ackermans & van Haaren, Aedifica, Ageas, Aperam, argenx, Cofinimmo, Colruyt, Elia, Galapagos, GBL, KBC, Melexis, Proximus, Sofina, Solvay, Telenet, UCB, Umicore en WDP.

Voor Elia betekent het een terugkeer naar de Brusselse sterindex. De hoogspanningsnetbeheerder werd in maart 2012 al eens opgenomen in het kransje van steraandelen, vooraleer hij in maart 2017 weer plaats moest ruimen. In het selecte clubje krijgt ook Melexis een plaats, de Ieperse producent van chips voor vooral de autosector - elke nieuwe wagen bevat volgens het bedrijf gemiddeld dertien van zijn chips. Barco betaalt daarentegen het gelag van een moeilijk jaar. Belangrijke markten waarin het Kortrijkse technologiebedrijf actief is (zoals de bioscopen), hadden zwaar te lijden onder de coronabeperkingen. En ING verdwijnt uit de Bel20 verdwijnt omdat de Nederlandse groep nog onvoldoende 'Belgisch' getint is. ING heeft zijn hoofdnotering op de beurs van Amsterdam. De Bel20-index bestaat nu uit de volgende twintig aandelen: AB InBev, Ackermans & van Haaren, Aedifica, Ageas, Aperam, argenx, Cofinimmo, Colruyt, Elia, Galapagos, GBL, KBC, Melexis, Proximus, Sofina, Solvay, Telenet, UCB, Umicore en WDP.