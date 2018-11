Elektriciteitsprijs daalt weer, paniek over stroomvoorziening weggeëbd

Dat schrijft De Tijd zaterdag. Door het wegvallen van de centrales brak paniek uit bij de overheid en de energiebedrijven. Dat werd duidelijk zichtbaar in de marktprijzen. De zogenaamde forwardprijs voor de levering van elektriciteit in november verdubbelde van net geen 100 euro per megawattuur, net voor de mededeling van Electrabel, tot meer dan 200 euro begin oktober.

Maar de jongste weken kwamen geruststellende signalen van de stroomnetbeheerder Elia en van minister van Energie Marghem. Door allerlei maatregelen is de stroombevoorrading voor november min of meer verzekerd.

Sinds half oktober zijn de prijzen voor november weer beginnen te zakken. Nu zitten we op precies hetzelfde niveau als voor de aankondiging van Electrabel. De marktprijzen voor december, januari en februari zitten ook weer op de niveaus van voor het uitbreken van de paniek.

Wel blijven er voor januari en februari nog onzekerheden over de productie. De vraag blijft wat de impact van de prijspiek is op de factuur van gezinnen en bedrijven, klinkt het.