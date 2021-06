Energieproducent Electrabel heeft net voor Kerstmis de uit­kering van een dividend van 693 miljoen euro goedgekeurd. Dat bedrag stroomt naar Electrabels Franse moederhuis Engie, zo schrijven De Tijd en L'Echo vrijdag.

De operatie roept vragen op omdat Electrabel in zijn recentste jaarrekening een monsterverlies van 2 miljard euro opbiechtte. Tussen 2011 en 2020 boekte de groep maar in drie jaren een nettowinst, samen goed voor 3,1 miljard euro. De zeven overige jaren was er een gecumuleerd verlies van 6,2 miljard. Electra­bel keerde in die periode al eens een dividend van 1,66 miljard euro (in natura) uit aan Engie.

Electrabel staat met de kernuitstap, die over iets meer dan een jaar begint, voor een enorme opdracht . Dat het bedrijf financieel gezond is, is cruciaal om die te kunnen betalen. In navolging van een wet uit 2003 werd al ruim 14 miljard euro aan provisies voor de ont­manteling van de reactoren en de berging van het radioactieve afval opzijgezet in de nucleaire spaarpot Synatom. Dat bedrag moet de komende jaren groeien, want de kosten worden geschat op 18 miljard euro. Synatom is geen echte spaarpot waar cash in zit: de middelen worden belegd en grotendeels uitgeleend aan Electrabel. Als de komende decennia cash nodig is om de kernuitstap te betalen, moet Electrabel die leningen kunnen terugbetalen.

Meerdere politici en de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen pleitten eerder al om de middelen van Synatom beter te bevei­ligen, maar de vorige regering liet het dossier liggen. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kondigde aan nieuwe wetgevende initiatieven te nemen. 'Ik zal erop toezien dat de vervuiler, Engie Electrabel, betaalt en de belastingbetaler daar niet voor opdraait', klinkt het. 'Als dit een voorbode is van de ontmanteling van Electrabel voor het de factuur van de kern­uitstap heeft betaald, is dat onaanvaardbaar.'

Hellen Smeets, de woordvoerster van Engie Electrabel, verdedigt het dividend. 'We zijn een solide bedrijf met een eigen vermogen van zo'n 22 miljard euro en hoge ratings. We zijn in staat dividenden uit te keren. Het is het eerste dividend in tien jaar, op dat in natura enkele jaren geleden na.'

