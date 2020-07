Ekopak, een specialist in het behandelen en recycleren van water voor bedrijven, heeft een nieuwe dochter opgericht waar bedrijven water kunnen leasen. WaaS (Water as a Service) ontwerpt, bouwt en financiert de waterbehandelingsinstallatie, bedrijven betalen per geleverde kubieke meter water.

In september 2019 raakte bekend dat Alychlo, het investeringsbedrijf van Marc Coucke, een participatie van 49 procent nam in Ekopak. Het bedrijf uit Tielt had het extra kapitaal nodig om verder te kunnen groeien. Doel van Ekopak is dat bedrijven niet langer gebruik maken van het dure en schaarse leidingwater, maar alternatieve waterbronnen gebruiken. Dat is duurzamer en goedkoper, maar er is wel een installatie nodig die het water behandelt, zodat het bruikbaar is voor de productie.Omdat niet alle bedrijven de investering willen of kunnen dragen, is nu WaaS opgericht. Die firma gaat op zoek naar een alternatieve waterbron en zorgt vervolgens voor het ontwerp, de bouw en de financiering van de installatie."Het is noodzakelijk voor onze industrie dat zoveel mogelijk bedrijven overschakelen op alternatieve waterbronnen", zegt CEO Pieter Loose. "Omdat niet iedereen de installaties daarvoor kan financieren, bieden we dit aan via deze nieuwe formule." Door dit systeem kunnen bedrijven 30 tot 40 procent besparen op de waterkost, zegt Loose.De uitbreiding van Ekopak gaat nog verder. In september opent een nieuwe vestiging in Antwerpen. Van daaruit kunnen de provincies Antwerpen en Limburg makkelijker worden bediend. Ekopak houdt 24 uur per dag toezicht op de installaties bij bedrijven en zorgt voor interventies indien nodig. Om dit nog sneller te kunnen doen in het oosten van het land, is de tweede vestiging nodig, aldus Loose.