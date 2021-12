De huidige eigenaar van Tinder gaat 441 miljoen dollar (390 miljoen euro) betalen aan de oprichters van de datingapp. Zo komt een einde aan een geschil over de waardering van aandelenopties. Daarover wordt sinds 2018 een juridische strijd gevoerd in de Verenigde Staten.

De oprichters beweerden dat Match Group, de huidige eigenaar van Tinder, en het toenmalige moederbedrijf InterActiveCorp (IAC) Tinder veel te laag waardeerden op basis van verkeerde cijfers. Match en IAC schatten de waarde van de app in 2017 op 3 miljard dollar, terwijl het bedrijf meer dan vier keer zoveel waard zou zijn geweest. De oprichters en hun eerste werknemers hadden opties op ongeveer 20 procent van de aandelen van Tinder.

Tinder werd opgericht in 2012 en heeft nu meer dan 10 miljoen betalende gebruikers. Die kunnen door mogelijke romantische matches scrollen en vervolgens naar links of rechts swipen om hun interesse te tonen.

Match Group is inmiddels volledig afgesplitst van IAC. Het bedrijf is ook eigenaar van datingplatforms als Hinge, Meetic en OkCupid.

De oprichters beweerden dat Match Group, de huidige eigenaar van Tinder, en het toenmalige moederbedrijf InterActiveCorp (IAC) Tinder veel te laag waardeerden op basis van verkeerde cijfers. Match en IAC schatten de waarde van de app in 2017 op 3 miljard dollar, terwijl het bedrijf meer dan vier keer zoveel waard zou zijn geweest. De oprichters en hun eerste werknemers hadden opties op ongeveer 20 procent van de aandelen van Tinder. Tinder werd opgericht in 2012 en heeft nu meer dan 10 miljoen betalende gebruikers. Die kunnen door mogelijke romantische matches scrollen en vervolgens naar links of rechts swipen om hun interesse te tonen. Match Group is inmiddels volledig afgesplitst van IAC. Het bedrijf is ook eigenaar van datingplatforms als Hinge, Meetic en OkCupid.