De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een lening ter waarde van 100 miljoen euro afgesloten met DPG Media, het moederbedrijf boven onder meer Het Laatste Nieuws, De Morgen en VTM. De lening moet dienen om te investeren in de verdere digitalisering van de verschillende mediaplatformen van de groep.

DPG Media wil in totaal 244 miljoen euro investeren in de digitalisering van haar digitale mediaplatformen in België en Nederland. Een deel daarvan (100 miljoen) wordt dus gefinancierd door een lening van de EIB.

Bedoeling is om op die manier de digitalisering van bestaande merken te versnellen en anderzijds ook nieuwe, veilige en kwaliteitsvolle digitale netwerken te creëren voor adverteerders en consumenten, klinkt het in een persbericht. Op die manier wil DPG Media, naar eigen zeggen, haar competitieve, lokale positie in het globaliserende medialandschap behouden.

'Digitalisering is een hoofdprioriteit voor Europa, en daarbij zijn zowel toegankelijkheid als veiligheid belangrijke punten', onderstreept Kris Peeters, vicevoorzitter van de EIB. 'We zijn erg blij DPG Media Group met deze financiering te kunnen ondersteunen in het verder digitaliseren van zowel hun productieaanbod als de advertentiemarkt.'

Ook Christian Van Thillo, executive chairman bij DPG Media, is tevreden over de samenwerking. 'We zijn verheugd dat we in dit investeringstraject kunnen samenwerken met de Europese Investeringsbank die garant staat voor een duurzaam, financieel beleid', aldus Van Thillo.

