Voor het eerst sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne heeft een schip met graan de haven van Odessa verlaten.

Het met maïs geladen vrachtschip Razoni verliet maandagochtend de haven richting Libanon, meldde de zender CNN Türk op gezag van het Turkse ministerie van Defensie.

Aanvankelijk was aangekondigd dat het schip om 7.30 uur zou uitvaren, maar dat is uiteindelijk 8.17 uur geworden. Op 2 augustus komt het vaartuig aan in Istanboel, na inspectie stoomt het voort richting de Libische hoofdstad Tripoli.

Volgens de Oekraïense minister van Infrastructuur, Oleksandr Koebrakov, heeft het vaartuig 26.000 ton maïs aan boord.

Een tiental dagen geleden sloten Oekraïne en Rusland een akkoord met Turkije en de Verenigde Naties om de uitvoer van graan via de Zwarte Zee te hervatten. Het gezamenlijke coördinatiecentrum bevindt zich in Istanboel.

In Oekraïne liggen twintig miljoen ton graan en andere landbouwproducten te wachten voor de export, terwijl grote delen van de wereld met voedseltekorten en omhoog schietende prijzen kampen. Sommige van de producten zijn ondertussen bedorven.

Het met maïs geladen vrachtschip Razoni verliet maandagochtend de haven richting Libanon, meldde de zender CNN Türk op gezag van het Turkse ministerie van Defensie. Aanvankelijk was aangekondigd dat het schip om 7.30 uur zou uitvaren, maar dat is uiteindelijk 8.17 uur geworden. Op 2 augustus komt het vaartuig aan in Istanboel, na inspectie stoomt het voort richting de Libische hoofdstad Tripoli. Volgens de Oekraïense minister van Infrastructuur, Oleksandr Koebrakov, heeft het vaartuig 26.000 ton maïs aan boord. Een tiental dagen geleden sloten Oekraïne en Rusland een akkoord met Turkije en de Verenigde Naties om de uitvoer van graan via de Zwarte Zee te hervatten. Het gezamenlijke coördinatiecentrum bevindt zich in Istanboel. In Oekraïne liggen twintig miljoen ton graan en andere landbouwproducten te wachten voor de export, terwijl grote delen van de wereld met voedseltekorten en omhoog schietende prijzen kampen. Sommige van de producten zijn ondertussen bedorven.