Duitsland heeft zijn eerste maandelijkse handelstekort opgetekend sinds 1991. Dat blijkt uit cijfers over de Duitse in- en uitvoer van mei door het bureau voor statistiek Destatis.

Terwijl de uitvoer in mei met 0,5 procent daalde tegenover april steeg de invoer met 2,7 procent. Dat brengt het handelstekort op een miljard euro. De daling van de export komt onverwacht.

De Duitse industrie -traditioneel de motor van de Duitse uitvoereconomie - blijft kampen met een haperende aanvoerketen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en lockdowns in China.

