Een op vijf bedrijven slachtoffer van fraude vorig jaar

Het voorbije jaar heeft een op de vijf bedrijven in België te maken gekregen met fraudeurs. Dat blijkt uit een studie van het adviesbureau BDO België. Gemiddeld kost de fraude per incident 150.000 euro. In 2 procent van de gevallen loopt het verlies op boven 1 miljoen euro.