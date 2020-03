Een op de vier bedrijven beschikken over ­onvoldoende eigen middelen als buffer om een crisisperiode van twee maanden door te komen. Dat blijkt uit onderzoek dat de bedrijfsdataexpert Graydon de voorbije week begon om de impact van het coronavirus op de Belgische economie in kaart te brengen, schrijft De Tijd zaterdag.

Omdat bij het beoordelen van bedrijven nooit eerder rekening moest worden gehouden met een economie die zo goed als stilvalt, gaat het om een compleet nieuwe studie.

De sectoren die zich het meest in de gevarenzone bevinden, zijn de horeca en het hotelwezen, de groot- en detailhandel, reisbureaus, uitzendkantoren, verhuur- en leasebedrijven, transporteurs, garagehouders en autohandelaars.

De crisis dreigt niet alleen bijzonder breed in het Belgische bedrijfsleven te hakken, maar ook bijzonder diep. Terwijl een op de vier bedrijven bij twee maanden omzetverlies in acute nood terechtkomt, wordt nog eens 30 procent van alle ondernemingen zeer labiel.

Omgekeerd slinkt de groep van kern­gezonde ondernemingen zienderogen naarmate de omzet wegvalt. Voor de corona­crisis telde Graydon er een kleine 110.000 in België. Na twee maanden zonder inkomsten halveert dat cijfer. Na drie maanden schieten er nog 42.000 over, ongeveer een op de tien Belgische bedrijven.

De studie beschrijft de situatie voor de noodmaatregelen zijn genomen. Graydon zegt de resultaten uitsluitend te willen gebruiken om steunmaatregelen beter te kunnen richten op waar de nood en het effect het hoogst zijn.

