Voor het eerst is bij de bedrijven op de Brusselse beurs meer dan een op de drie bestuurders een vrouw. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse bestuurders­enquête van De Tijd.

De quotawet van 2011 verplicht beursgenoteerde ondernemingen een derde vrouwelijke bestuurders te hebben. De meeste bedrijven moesten die regel in 2017 nakomen. Kleine bedrijven kregen iets meer tijd.

Twee jaar geleden stond de teller voor vrouwelijke bestuurders op 27 procent. Nu is dat iets meer dan 33 procent. Het aantal bedrijven waar de raad van bestuur voor minstens een derde uit vrouwen bestaat, verdubbelde. Twee jaar geleden respecteerden 42 van de 124 betrokken bedrijven de wet. Vandaag zijn dat 80 op 126 bedrijven.

De onderneming met de vrouwelijkste raad van bestuur is Nyrstar. Drie van de vier Nyrstar-bestuurders zijn vrouwen. Het aantal vrouwelijke bestuurders steeg het sterkst bij de Nationale Bank: van een naar zeven, na een initiatief van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

Mannenbastions zijn er op de Brusselse beurs steeds minder. Twee jaar geleden waren 14 raden van bestuur volledig mannelijk. Dat aantal - nu acht - is bijna gehalveerd. Bestuurders van bedrijven die tegen de wet op vrouwenquota blijven zondigen, riskeren de voor­delen - ook financiële - verbonden aan hun mandaat tijdelijk kwijt te raken. Volgens de informatie waarover De Tijd beschikt werd nog niemand bestraft.

De quotawet van 2011 verplicht beursgenoteerde ondernemingen een derde vrouwelijke bestuurders te hebben. De meeste bedrijven moesten die regel in 2017 nakomen. Kleine bedrijven kregen iets meer tijd. Twee jaar geleden stond de teller voor vrouwelijke bestuurders op 27 procent. Nu is dat iets meer dan 33 procent. Het aantal bedrijven waar de raad van bestuur voor minstens een derde uit vrouwen bestaat, verdubbelde. Twee jaar geleden respecteerden 42 van de 124 betrokken bedrijven de wet. Vandaag zijn dat 80 op 126 bedrijven. De onderneming met de vrouwelijkste raad van bestuur is Nyrstar. Drie van de vier Nyrstar-bestuurders zijn vrouwen. Het aantal vrouwelijke bestuurders steeg het sterkst bij de Nationale Bank: van een naar zeven, na een initiatief van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD). Mannenbastions zijn er op de Brusselse beurs steeds minder. Twee jaar geleden waren 14 raden van bestuur volledig mannelijk. Dat aantal - nu acht - is bijna gehalveerd. Bestuurders van bedrijven die tegen de wet op vrouwenquota blijven zondigen, riskeren de voor­delen - ook financiële - verbonden aan hun mandaat tijdelijk kwijt te raken. Volgens de informatie waarover De Tijd beschikt werd nog niemand bestraft.