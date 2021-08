De 'Ierse pubs' zijn in zowat heel de wereld een begrip. Maar hun doelpubliek is beperkt tot degenen die van een zwaar bier in een donker interieur houden.

Daarmee hebben ze de tijdgeest tegen. In veel landen drinken de jongeren minder dan hun ouders. Tal van influencers promoten op de sociale media een nuchtere levensstijl, met als argument dat minder alcoholgebruik tal van voordelen heeft, gaande van een betere slaap tot een gelukkigere lever. Volgens analisten zal de verkoop van alcoholarme en -vrije drankjes de komende jaren met bijna een derde stijgen in de grootste tien landen.

Dat klinkt als muziek in de oren van de eigenaars van The Virgin Mary, een pub in Dublin die geen enkele vorm van alcohol serveert. Vaughan Yates, die de zaak opende in 2019, zegt dat zijn bar allerlei soorten mensen aanspreekt, maar toch vooral vrouwen. Het team maakt zich klaar om de wereld te veroveren. "Als een alcoholvrije bar kan werken in Dublin, dan kan het overal", zegt mede-eigenaar Sarah Connolly.

De eerste halte wordt het Midden-Oosten. Er komt een franchisewinkel in Abu Dhabi, met de meer neutrale naam TVM. Saudi-Arabië is een andere optie. De bar in Abu Dhabi zal helpen om de Ierse cultuur te promoten, zegt Niveen Ibrahim, hoofd van de restaurantgroep die de franchise heeft. In het Midden-Oosten zitten bars bijna uitsluitend in hotels, en zijn ze alleen bedoeld voor buitenlanders. Maar omdat het geen alcohol serveert, mag TVM openen in een winkelcentrum.

Yates denkt dat een alcoholvrije pub aantrekkelijk zal zijn voor inwoners van de Emiraten, die weleens iets anders willen dan de gebruikelijke coffeeshops en sappenbars. Hij belooft dat de zaak uitgesproken Iers zal aanvoelen, hoewel de klanten gespaard zullen blijven van de gebruikelijke violist in de hoek. De werknemers van de originele bar in Dublin zeggen dat hun klanten de aardigste in de sector zijn. "En onze toiletten zijn de schoonste."

