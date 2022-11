De Franse energiereus EDF heeft donderdagavond laat de verwachte productie van zijn kerncentrales voor dit jaar opnieuw naar beneden bijgesteld, al voor de vierde keer dit jaar. Vier centrales die onderzocht worden op corrosie, zullen langer onbeschikbaar blijven.

Het bedrijf gaat uit van een nucleaire productie dit jaar van 275 à 285 terawattuur, terwijl het eerder uitging van 280 tot 300 terawattuur. Bijna de helft van de reactoren van EDF zijn momenteel onbeschikbaar: maar 29 reactoren op 56 zijn operationeel. Ook stakingen in de centrales hebben een impact gehad, zegt het bedrijf.

De problemen met de kerncentrales wegen financieel erg zwaar door voor het bedrijf. Vorige week verklaarde EDF dat de lagere stroomproductie een impact van 32 miljard euro zal hebben op zijn cijfers.

De lagere Franse productie is ook slecht nieuws voor de rest van Europa. Frankrijk is traditioneel een uitvoerder van energie, maar is nu invoerder. Dat stuwt de al hoge prijzen op de markt verder omhoog. De Europese prijzen voor gas en stroom zijn vrijdagochtend gestegen.

