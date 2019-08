Eddy Pirard (CEO Japan Tobacco International): 'Ik werk niet voor de tabaksindustrie'

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

Eddy Pirard is de machtigste Belg in tabaksland. Sinds twee jaar stuurt hij de internationalisering van de derde grootste tabaksproducent van de wereld aan en leidt hij een conglomeraat met ruim 45.000 werknemers. Het doel? Het wereldwijde nummer één worden in sigaretten.

EDDY PIRARD "De consument ziet dat niet meteen, maar onze business is héél complex."

Vanuit zijn wel heel ruim bemeten kantoor op de hoogste verdieping van het gebouw, heeft Eddy Pirard een riant zicht op het Lac Léman en in de verte op de Mont Blanc. Op een al even groots uitgevallen dakterras toont de CEO van de derde grootste tabaksproducent van de wereld trots de overkant: de gebouwen van de Verenigde Naties. "Dit gebouw is een erfenis van mijn voorganger", zegt de CEO van Japan Tobacco International (JTI) bijna verontschuldigend. "Ik had zelf een bescheidener locatie gekozen."

