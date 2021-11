Burgercoöperatie en elektriciteitsproducent Ecopower stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de beslissing van de Vlaamse regering om geen vergunning te verlenen voor een windturbineproject in Mol. Dat zegt het Molse gemeentebestuur, dat zelf een negatief advies gaf voor de vergunning.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) besliste in juli om geen vergunning te geven voor de bouw en exploitatie van zes windturbines op het terrein van het nucleair onderzoekscentrum SCK-CEN, dat zelf samen met Ecopower vragende partij is.

Het project was volgens de minister 'niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening'. De gemeente Mol had eerder al negatief geadviseerd omdat er een hectare bos zou verdwijnen en het project in een groen gebied werd gepland dat veel door wandelaars en fietsers wordt gebruikt.

Intussen is het Molse gemeentebestuur ook nog naar de Raad van State gestapt tegen de kapvergunning die eerder al was verleend voor het project. Het wil ook 'stappen zetten op het vlak van ruimtelijke planning' om ervoor te zorgen dat soortgelijke projecten op die locatie in de toekomst geen kans meer maken.

Het gemeentebestuur zegt nu de procedure van Ecopower nauwgezet op te volgen en advocaten in te schakelen om de gemeentelijke belangen in het dossier verder te verdedigen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) besliste in juli om geen vergunning te geven voor de bouw en exploitatie van zes windturbines op het terrein van het nucleair onderzoekscentrum SCK-CEN, dat zelf samen met Ecopower vragende partij is. Het project was volgens de minister 'niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening'. De gemeente Mol had eerder al negatief geadviseerd omdat er een hectare bos zou verdwijnen en het project in een groen gebied werd gepland dat veel door wandelaars en fietsers wordt gebruikt. Intussen is het Molse gemeentebestuur ook nog naar de Raad van State gestapt tegen de kapvergunning die eerder al was verleend voor het project. Het wil ook 'stappen zetten op het vlak van ruimtelijke planning' om ervoor te zorgen dat soortgelijke projecten op die locatie in de toekomst geen kans meer maken. Het gemeentebestuur zegt nu de procedure van Ecopower nauwgezet op te volgen en advocaten in te schakelen om de gemeentelijke belangen in het dossier verder te verdedigen.