BNP Paribas Fortis maakte in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst van 1,63 miljard euro. Dat is 43 procent meer dan een jaar eerder. De bank verwacht dat de economische groei zal stilvallen maar niet dat er een zware recessie volgt.

Ondanks de uitbraak van de oorlog in Oekraïne en de oplopende inflatie zette BNP Paribas Fortis in de eerste helft van dit jaar sterke financiële resultaten neer. De winstgroei is in de eerste plaats toe te schrijven aan de groei van de kredietverlening. De bank kende 20,1 miljard euro nieuwe kredieten toe, dat is 15 procent meer dan in de eerste jaarhelft van 2021.In België was er daarnaast een sterke daling van de kredietprovisies voor eventuele slechte kredieten. Het toont aan dat de economische onrust als gevolg van de energiecrisis en de hoge inflatie zich voorlopig nog niet vertaalt in grote individuele dossiers van wanbetaling. Maar dat kan veranderen. BNP Paribas Fortis verwacht dat de economische groei volledig zal stilvallen. De bank gaat uit van enkele kwartalen van zwakke tot nulgroei, maar gelooft niet dat het tot een zware recessie komt, noch in Europa noch in België.De winstgroei tot 1,63 miljard euro in het eerste halfjaar is tevens toe te schrijven aan twee uitzonderlijke elementen. Er is een positief boekhoudkundig effect van 245 miljoen euro doordat BNP Paribas Fortis een waardevermindering die de bank nam bij de acquisitie van bpost bank terugdraait. Bpost bank wordt nu weer tegen boekwaarde gewaardeerd, terwijl de overname tegen een lagere prijs gebeurde.Ook Arval (autoleasing) zette een turbo op de winst van BNP Paribas Fortis. Arval was in de eerste zes maanden goed voor 37 procent van de groepswinst. De leasingmaatschappij haalt haar winst vooral uit de verkoop van wagens die einde contract zijn op de tweedehandsmarkt. Door het tekort aan wagens gingen de prijzen daar helemaal door het dak. BNP Paribas Fortis verwacht niet dat die hoge prijzen zullen aanhouden en waarschuwt dat een deel van de winstbijdrage van Arval niet recurrent is.BNP Paribas Fortis schuift in een persbericht een aantal doelstellingen op het vlak van duurzaamheid naar voren. Zo wil de bank het aandeel duurzame beleggingen in de portefeuille van de klanten optrekken naar 68 procent tegen 2025. Momenteel bedraagt dat aandeel 51 procent. Arval wil wereldwijd tegen 2025 over 700.000 elektrische wagens beschikken. In België wordt gemikt op een vloot die voor 45 procent bestaat uit elektrische en hybride wagens (momenteel is dat 15%).Maar de belangrijkste ambitie poneert de bank op het vlak van residentieel vastgoed. BNP Paribas Fortis had eind juni voor 4,1 miljard euro aan groene leningen uitstaan op een totale portefeuille woonkredieten van 55 miljard euro. Door in te zetten op de renovatie van woningen met het oog op een beter energieprestatiecertificaat wil de bank dit aandeel fors verhogen. De verkoop van zulke groene energieleningen moet de verduurzaming van het Belgische woningbestand versnellen en kan de economie een positieve impuls geven.