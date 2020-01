De Economische Inspectie is opnieuw een onderzoek gestart naar een promotie van Albert Heijn. De Nederlandse supermarktketen adverteert bepaalde producten aan '1 kopen, 2 gratis'. In België is het verboden om te verkopen met verlies.

Promojagers wreven de voorbije dagen weer in hun handen. Albert Heijn stuntte opnieuw met "1+2 gratis"-dagdeals. Twee wasverzachters gratis bij aankoop van een fles op twee januari, 1 + 2 gratis koffiekoeken in het weekend van 4 en 5 januari en als derde aanbieding zijn er Ariel-wasproducten.

De actie is dan wel voorbij, toch krijgt de promotiestunt van de supermarktketen een staartje. De Economische Inspectie is opnieuw een onderzoek gestart, besvestigt Chantal De Pauw, woordvoerder van de FOD Economie, aan onze redactie.

Ook in februari vorig jaar gebeurde dat, nadat Albert Heijn dezelfde strategie hanteerde. Toen was het oordeel van de inspectie duidelijk: in België is het verboden om producten met verlies te verkopen. Dat de supermarktketen nu opnieuw voor het '1+2 gratis'-verhaal kiest, doet vermoeden dat de komst van concurrent Jumbo op de Belgische markt meer pijn doet dan verwacht.

Het is nog niet duidelijk wanneer het onderzoek wordt afgerond. 'We kunnen dus nog niets zeggen over potentiële gevolgen voor Albert Heijn', aldus De Pauw.

Promojagers wreven de voorbije dagen weer in hun handen. Albert Heijn stuntte opnieuw met "1+2 gratis"-dagdeals. Twee wasverzachters gratis bij aankoop van een fles op twee januari, 1 + 2 gratis koffiekoeken in het weekend van 4 en 5 januari en als derde aanbieding zijn er Ariel-wasproducten.De actie is dan wel voorbij, toch krijgt de promotiestunt van de supermarktketen een staartje. De Economische Inspectie is opnieuw een onderzoek gestart, besvestigt Chantal De Pauw, woordvoerder van de FOD Economie, aan onze redactie. Ook in februari vorig jaar gebeurde dat, nadat Albert Heijn dezelfde strategie hanteerde. Toen was het oordeel van de inspectie duidelijk: in België is het verboden om producten met verlies te verkopen. Dat de supermarktketen nu opnieuw voor het '1+2 gratis'-verhaal kiest, doet vermoeden dat de komst van concurrent Jumbo op de Belgische markt meer pijn doet dan verwacht.Het is nog niet duidelijk wanneer het onderzoek wordt afgerond. 'We kunnen dus nog niets zeggen over potentiële gevolgen voor Albert Heijn', aldus De Pauw.