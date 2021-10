Tussen 2011 en 2020 heeft imec 5,4 miljard euro toegevoegde waarde geleverd.

In dezelfde periode kreeg de strategische onderzoeksinstelling voor 740 miljoen euro subsidies van de Vlaamse overheid. De cijfers komen uit de impactstudie die Idea Consult maakte in opdracht van de Vlaamse regering.

Tegenover de vorige impactmeting uit 2018 is de economische impact van imec met ongeveer 15 procent gestegen. In 2020 bedroeg de jaarlijkse toegevoegde waarde 759 miljoen. 371 miljoen stamt van zijn kernactiviteit als onderzoekscentrum, maar imecs rol als motor voor spin-offs (216 miljoen) en kennistransfer via start-ups (172 miljoen) neemt toe. In tewerkstelling komt dat neer op 9801 banen. Imec heeft zelf zo'n 2500 werknemers op de payroll.

Het antwoord op de klassieke vraag of de jaarlijkse dotatie van 108 miljoen euro loont, is dus affirmatief. Per euro die de Vlaamse overheid investeert, creëert imec 7 euro economische toegevoegde waarde en vloeit 3,7 euro terug via de belastingen. Elk geïnvesteerd miljoen levert bovendien 90 banen op, waarvan 23 bij imec en 67 daarbuiten.

In dezelfde periode kreeg de strategische onderzoeksinstelling voor 740 miljoen euro subsidies van de Vlaamse overheid. De cijfers komen uit de impactstudie die Idea Consult maakte in opdracht van de Vlaamse regering. Tegenover de vorige impactmeting uit 2018 is de economische impact van imec met ongeveer 15 procent gestegen. In 2020 bedroeg de jaarlijkse toegevoegde waarde 759 miljoen. 371 miljoen stamt van zijn kernactiviteit als onderzoekscentrum, maar imecs rol als motor voor spin-offs (216 miljoen) en kennistransfer via start-ups (172 miljoen) neemt toe. In tewerkstelling komt dat neer op 9801 banen. Imec heeft zelf zo'n 2500 werknemers op de payroll. Het antwoord op de klassieke vraag of de jaarlijkse dotatie van 108 miljoen euro loont, is dus affirmatief. Per euro die de Vlaamse overheid investeert, creëert imec 7 euro economische toegevoegde waarde en vloeit 3,7 euro terug via de belastingen. Elk geïnvesteerd miljoen levert bovendien 90 banen op, waarvan 23 bij imec en 67 daarbuiten.