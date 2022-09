De economische activiteit in de eurozone is in september verder afgenomen. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het marktonderzoeksbureau S&P Global, dat wijst op een mogelijke recessie.

De samengestelde inkoopmanagersindex van S&P, die kijkt naar de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector van de eurozone, zakte met nog eens 0,7 punten weg tot 48,2 punten, zo maakte het vrijdag bekend. Dat is het laagste niveau in bijna twee jaar. De index ligt intussen al enkele maanden onder 50 punten, wat wijst op een krimpende activiteit.

'In het licht van de verslechterende toestand en de toenemende prijsdruk door de stijgende energiekosten, moet er rekening gehouden worden met een recessie in de eurozone', aldus Chris Williamson, de hoofdeconoom van S&P.

