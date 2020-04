De economie van de Verenigde Staten gaat diep gebukt onder de coronacrisis.

In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de grootste economie ter wereld op jaarbasis met 4,8 procent, tegenover een groei met 2,1 procent een kwartaal eerder. Dat meldt het Amerikaanse handelsministerie op basis van een eerste raming.

Analisten gepolst door Bloomberg hielden in januari nog rekening met een groei met 1.6 procent voor het eerste kwartaal. Die analisten hielden eerder deze maand gemiddeld rekening met een kwartaalkrimp met 4 procent.

De consumentenbestedingen, die in het tweede halfjaar van 2019 al begonnen af te koelen, namen in het eerste kwartaal van dit jaar af met 7,6 procent.

U.S. economy shrinks 4.8% in the first quarter https://t.co/1SJjKVYu7e — Bloomberg Markets (@markets) April 29, 2020

Ook de VS stevenen zo op een recessie af. Algemeen wordt verwacht dat de corona-impact in het tweede kwartaal ronduit verwoestend zal zijn, omdat pas sinds halfweg maart de meeste staten verregaande maatregelen treffen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Economen verwachten nu al de grootste crisis sinds de crash van Wall Street en de bijhorende Grote Depressie van eind de jaren 20, begin de jaren 30. Het persagentschap Bloomberg houdt voor het tweede kwartaal alvast rekening met een krimp met maar liefst 37 procent op jaarbasis.

In het slotkwartaal van 2019 had de grootste economie van de planeet nog 2,1 procent groei opgetekend.

Het Amerikaans Congres heeft inmiddels een steunpakket van bijna 3.000 miljard dollar goedgekeurd.

In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de grootste economie ter wereld op jaarbasis met 4,8 procent, tegenover een groei met 2,1 procent een kwartaal eerder. Dat meldt het Amerikaanse handelsministerie op basis van een eerste raming. Analisten gepolst door Bloomberg hielden in januari nog rekening met een groei met 1.6 procent voor het eerste kwartaal. Die analisten hielden eerder deze maand gemiddeld rekening met een kwartaalkrimp met 4 procent. De consumentenbestedingen, die in het tweede halfjaar van 2019 al begonnen af te koelen, namen in het eerste kwartaal van dit jaar af met 7,6 procent.Ook de VS stevenen zo op een recessie af. Algemeen wordt verwacht dat de corona-impact in het tweede kwartaal ronduit verwoestend zal zijn, omdat pas sinds halfweg maart de meeste staten verregaande maatregelen treffen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Economen verwachten nu al de grootste crisis sinds de crash van Wall Street en de bijhorende Grote Depressie van eind de jaren 20, begin de jaren 30. Het persagentschap Bloomberg houdt voor het tweede kwartaal alvast rekening met een krimp met maar liefst 37 procent op jaarbasis.In het slotkwartaal van 2019 had de grootste economie van de planeet nog 2,1 procent groei opgetekend. Het Amerikaans Congres heeft inmiddels een steunpakket van bijna 3.000 miljard dollar goedgekeurd.