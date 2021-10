De economie van de landen van de eurozone is in het derde kwartaal met 2,2 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. Dat blijkt uit een eerste raming van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Voor de voltallige EU staat er voor de periode juli-september een groei met 2,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in de tabellen.

De economische groei is zo licht versneld. In het tweede kwartaal was er iets lager klim van plus 2,1 procent. Idem voor alle lidstaten samen, met 2 procent groei in de periode april-juni.

Ten opzichte van twaalf maanden eerder gaat het om een stijging met 3,7 procent in de eurozone en 3,9 procent in de EU. Voor België is er een groei van het bbp met 1,8 procent op kwartaalbasis.

De Nationale Bank (NBB) had dat cijfer donderdag al aangekondigd. Het niveau van economische activiteit van voor de coronacrisis is intussen bereikt en overstegen, dixit de NBB.

