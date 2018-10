Economie eurozone groeit langzamer

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de groei nog 0,4 procent in de eurozone. Economen hadden gemiddeld gerekend op een vergelijkbare groei als in de eerdere kwartalen van 0,4 procent.

Op jaarbasis nam het bbp in de eurozone toe met 1,7 procent, vergeleken met 2,2 procent in het tweede kwartaal van 2018. In de volledige Europese Unie nam het bbp toe met 0,3 procent in het derde kwartaal, tegenover een groei met 0,5 procent in het tweede kwartaal. Op jaarbasis gaat het om een groei van 1,9 procent, tegenover 2,1 procent in het tweede kwartaal van 2018.