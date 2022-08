De economie van de eurozone is in het voorjaar minder gegroeid dan verwacht, blijkt uit een tweede raming van het Europese bureau voor statistiek Eurostat.

Het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde bbp van de 19 landen van de eurozone groeide in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, blijkt woensdag uit een tweede raming van het Europese bureau voor statistiek Eurostat. In een eerste raming was nog een groei van 0,7 procent vooropgesteld.

In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar gaat het om groei met 3,9 procent in de eurozone.

Wat de hele Europese Unie betreft, tekende de economie eveneens een groei met 0,6 procent op in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar gaat het om een toename met 4 procent.

In België was er in het tweede kwartaal volgens de berekeningen van Eurostat een groei van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal en met 3,3 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het aantal werkenden is zowel in de eurozone als in de EU in het tweede kwartaal met 0,3 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het eerste kwartaal van dit jaar was de werkgelegenheid nog met 0,6 procent gestegen in de eurozone en met 0,5 procent in de EU. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2021 nam de werkgelegenheid in de eurozone met 2,4 procent toe en in de EU met 2,3 procent.

