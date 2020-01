De verlieslatende Belgische kledingketen e5 mode wordt overgenomen door de Feniks Holding. Met de overname is de keten voor het eerst in veertig jaar niet meer in handen van de familie Kaesteker.

E5 mode, met hoofdzetel in Sint-Niklaas, is met een zeventigtal winkels actief in Vlaanderen en Wallonië. Er werken ongeveer 400 mensen.

De overnemer is Feniks Holding van Frédéric Helderweirt. Die koopt alle aandelen over en wordt CEO. Dat bevestigt Hans Van Rijckeghem, CEO van aandeelhouder Shopinvest. Een overnamebedrag werd niet vrijgegeven.

Wat de gevolgen van de overname zullen zijn voor e5 mode is nog niet duidelijk. 'Ik ga eerst intern met de mensen van e5 mode uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en daarna zullen we bekijken of we daarover communiceren', zegt Helderweirt in een reactie. Garanties over de werkgelegenheid en het behoud van het aantal winkels geeft hij niet. Helderweirts bedoeling is alvast wel om 'het grote deel van de werkgelegenheid te redden'.

E5 mode was voor de overname voor 49 procent in handen van Shopinvest, de holding van de oprichtersfamilie Kaesteker en voor 51 procent in handen van Alexander Talpe. Talpe - een neef van oprichter Etienne Kaesteker - nam de keten nog maar twee jaar geleden over en was sindsdien CEO.

De overname betekent meteen dat de keten na veertig jaar - e5 mode werd opgericht in 1979 - niet meer in handen is van de de familie Kaesteker/Talpe. Volgens Van Rijckeghem is de overname een gevolg van de vele veranderingen in de sector. Met de overname door Feniks Holding moet de kledingketen daar beter tegen gewapend zijn, klinkt het.

In een persbericht klinkt het dat online winkelen nog belangrijker zal worden.

Feniks Holding is ook een commerciële overeenkomst aangegaan met het aankoopplatform dat ook FNG Group - de groep boven onder meer Brantano waarbij Helderweirt nog tot deze maand actief was als program manager - bedient. 'Hierdoor kunnen we rekenen op competitieve aankoopvoorwaarden, en kan e5 mode op een hoger niveau meedraaien', aldus Helderweirt. Verdere toenadering tot FNG is volgens de nieuwe CEO momenteel 'niet aan de orde'.