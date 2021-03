Verzekeringsmakelaars verkozen e-GOR van Harukey bij de uitreiking van de Vivium Digital Awards tot interessantste digitale tool. E-GOR is een financiële onlinebutler die makelaars en hun klanten een beter overzicht en inzicht biedt op hun vermogens- en pensioenopbouw.

Elk jaar gaat Vivium, een onderdeel van de P&V Groep, op zoek naar de beste digitale oplossingen die verzekeringsmakelaars helpen om hun klanten beter te bedienen. Deze namiddag werden deze Vivium Digital Awards uitgereikt op een event dat online en op Kanaal Z te volgen was.

Een vijftigtal insurtechs hadden een dossier ingediend. "Zij werden grondig geanalyseerd op de kwaliteit van hun aanbod en op hun bijdrage tot de onafhankelijkheid van de makelaar", zegt Steve Goossens, chief digital officer van Vivium.

Traditioneel keken makelaars naar de verzekeringsmaatschappijen om hen te helpen digitaliseren, maar daardoor kunnen ze afhankelijk worden van een bepaalde verzekeraar. Vivium wil de IT-bedrijven in de kijker zetten die nuttige digitale instrumenten bieden en tegelijk makelaars toelaten hun onafhankelijkheid te behouden. Die bedrijven worden visueel op een radar geplaatst zodat makelaars de beste keuze voor hun specifieke behoeftes kunnen maken.

De winnaars

In het domein levensverzekeringen ontving Harmoney een award, voor de ontwikkeling van een financieel paspoort, waarmee de klant makkelijk digitaal het juiste product kan afsluiten. Harukey (e-GOR) en myFaro kregen een trofee voor hun drempelverlagende klantenportalen, waardoor de klanten hun portefeuille levens- en pensioenverzekeringen kunnen opvolgen en inzicht krijgen in hun pensioen- en vermogensopbouw.

E-GOR, de financiële butler die Harukey ontwikkelde, mocht tevens de felbegeerde Prijs van de Makelaar in ontvangst nemen. De software structureert, visualiseert en versterkt het advies van de makelaar op het vlak van pensioen, arbeidsongeschiktheid, overlijden, vermogensopbouw en risicobewaking. Ze maakt tevens een vlotte samenwerking tussen makelaars, klanten, boekhouders en verzekeraars mogelijk. E-GOR wordt intussen gebruikt door een tachtigtal makelaarskantoren en meer dan 3000 boekhouders, aldus Joeri De Greef, de CEO van Harukey.

In het domein niet-levensverzekeringen viel WeGroup andermaal in de prijzen met de virtuele assistente Louise, die makelaars helpt bij nieuwe klantencontacten en efficiënt schadebeheer. Tijdens de editie 2019 van de Vivium Digital Awards was WeGroup de winnaar van de Prijs van de Makelaar. Ten slotte kreeg ook WIS van WikiTree een trofee. Dat product maakt via artificiële intelligentie de algemene voorwaarden van een verzekeringspolis toegankelijk, wat de zoektocht naar de best passende polis voor de klant vereenvoudigt.

