Webwinkel Amazon opent voor het eerst een eigen bezorgcentrum voor pakjes in België. Het depot komt in Antwerpen en levert meer dan vijftig directe banen op. Dat maakte de Amerikaanse e-commercereus donderdag bekend.

Het bezorgcentrum van Amazon in België komt op het bedrijventerrein Blue Gate en zou tegen eind dit jaar open moeten gaan. Het is gericht op 'het stadscentrum en de wijdere omgeving van Antwerpen'. Pakjes zullen er vanuit de sorteercentra van Amazon in onder meer Frankrijk en Duitsland aankomen en vervolgens geordend worden per adres.

De eigenlijke levering zal Amazon niet op zich nemen. Daarvoor blijft het concern samenwerken met zijn bestaande onafhankelijke bezorgpartners, zoals bpost en nieuwe bedrijven. 'Sinds Amazon actief is in België heeft het een vertrouwensband opgebouwd met verschillende bezorgers in het land en het zal ook in de toekomst nauw met deze partners blijven samenwerken', verzekert Robert Viegers, directeur van de logistieke activiteiten van Amazon in Europa.

'Toenemende vraag'

Het depot komt er wegens de 'toenemende vraag' en om 'capaciteit aan het bezorgnetwerk toe te voegen', benadrukt Amazon. De coronapandemie gaf de al groeiende e-commerce wereldwijd een extra impuls.

Hoeveel Amazon investeert in de Antwerpse vestiging, maakt het niet bekend. Het depot levert 'meer dan vijftig' jobs op: het gaat zowel om managementfuncties als sorteermedewerkers. 'Daarnaast zullen meer dan 200 chauffeurs die voor lokale bezorgbedrijven werken, pakketten bij het bezorgcentrum ophalen en bij Amazon-klanten afleveren', luidt het.

Het Antwerpse bezorgcentrum zal volgens Amazon energie-efficiënt zijn. De e-commercereus zet er ook in op innovatie, zowel gericht op klanten (aangepaste afleverplaats kiezen, maptracking) als medewerkers (intelligente routeplanning).

Of Amazon ook elders in België dergelijke bezorgcentra, die instaan voor de 'last mile', wil openen, daarover wil het bedrijf niet speculeren.

