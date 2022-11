E-BIOM uit Namen zet zich in voor het behoud van de biodiversiteit en de bescherming van het milieu door een multidisciplinair team met een grote wetenschappelijke deskundigheid samen te brengen.

"E-BIOM is niet zomaar een bedrijf, maar een levensproject", legt CEO en oprichter Jonathan Marescaux uit. E-BIOM, dat in 2019 ontstond uit een ontmoeting van wetenschappers met complementaire profielen, biedt concrete oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen: de biodiversiteitscrisis, milieubescherming, de ecologische transitie, de gezondheidscrisis enzovoort. Met behulp van geavanceerde analysemethoden, een combinatie van veldonderzoeken, moleculaire biologie, ecologische expertise en bio-informatica, geeft het bedrijf advies aan publieke en private spelers om de ecologische verantwoordelijkheid systematisch te integreren in alle soorten projecten. Het bedrijf ontwikkelt ook instrumenten die het mogelijk maken de acties ten gunste van de biodiversiteit van elk van zijn partners te objectiveren.

"Hoewel men zich wereldwijd bewust is van het biodiversiteitsprobleem, worden veel spelers nog steeds geconfronteerd met twee grote obstakels: een gebrek aan instrumenten en een gebrek aan expertise. Die twee zaken vormen de kern van de missie van E-BIOM", aldus Jonathan Marescaux.

De bescherming van de biodiversiteit blijft een innovatief strategisch thema. E-BIOM zoekt een evenwicht tussen de wetenschappelijke expertise en de realiteit van het veld, om een compleet en geïntegreerd commercieel aanbod te ontwikkelen. "De behoeften van onze partners zijn niet volledig gedefinieerd. Daarom passen wij ons aanbod aan hen aan, om hen te helpen de uitdagingen van hun project op het gebied van biodiversiteitsregeneratie te identificeren", zegt Véronique Pire, de operationeel directeur van E-BIOM.

Internationaal uitbreiden

Tot voor kort was het Waalse bedrijf, als spin-off van de Universiteit van Namen, gefocust op het verkrijgen van onderzoeks- en studiebeurzen. E-BIOM is nu winstgevend en heeft zich als doel gesteld economisch zelfstandig te worden. "Door economische ontwikkeling en wetenschappelijke innovatie te combineren, is het mogelijk het b2b-proces te versnellen en de aankoop van een eigen pand te overwegen, terwijl we trouw blijven aan onze waarden van samenwerking en innovatie", legt Véronique Pire uit.

Als partner van verschillende overheidsinstellingen, ngo's en bedrijven wil E-BIOM zijn commerciële relaties uitbreiden om grotere en internationale markten te veroveren, in een poging de wereldwijde uitdaging van de biodiversiteit aan te gaan.

"De biodiversiteitscrisis is een wereldwijd probleem, dat lokale actie vereist. Daarom moeten we er bij onze geografische uitbreiding voor zorgen dat we ons omringen met lokale medewerkers en deskundigen met kennis van de gebieden waar het bedrijf zich wil vestigen", aldus het managementduo van E-BIOM.

"E-BIOM is niet zomaar een bedrijf, maar een levensproject", legt CEO en oprichter Jonathan Marescaux uit. E-BIOM, dat in 2019 ontstond uit een ontmoeting van wetenschappers met complementaire profielen, biedt concrete oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen: de biodiversiteitscrisis, milieubescherming, de ecologische transitie, de gezondheidscrisis enzovoort. Met behulp van geavanceerde analysemethoden, een combinatie van veldonderzoeken, moleculaire biologie, ecologische expertise en bio-informatica, geeft het bedrijf advies aan publieke en private spelers om de ecologische verantwoordelijkheid systematisch te integreren in alle soorten projecten. Het bedrijf ontwikkelt ook instrumenten die het mogelijk maken de acties ten gunste van de biodiversiteit van elk van zijn partners te objectiveren. "Hoewel men zich wereldwijd bewust is van het biodiversiteitsprobleem, worden veel spelers nog steeds geconfronteerd met twee grote obstakels: een gebrek aan instrumenten en een gebrek aan expertise. Die twee zaken vormen de kern van de missie van E-BIOM", aldus Jonathan Marescaux. De bescherming van de biodiversiteit blijft een innovatief strategisch thema. E-BIOM zoekt een evenwicht tussen de wetenschappelijke expertise en de realiteit van het veld, om een compleet en geïntegreerd commercieel aanbod te ontwikkelen. "De behoeften van onze partners zijn niet volledig gedefinieerd. Daarom passen wij ons aanbod aan hen aan, om hen te helpen de uitdagingen van hun project op het gebied van biodiversiteitsregeneratie te identificeren", zegt Véronique Pire, de operationeel directeur van E-BIOM. Tot voor kort was het Waalse bedrijf, als spin-off van de Universiteit van Namen, gefocust op het verkrijgen van onderzoeks- en studiebeurzen. E-BIOM is nu winstgevend en heeft zich als doel gesteld economisch zelfstandig te worden. "Door economische ontwikkeling en wetenschappelijke innovatie te combineren, is het mogelijk het b2b-proces te versnellen en de aankoop van een eigen pand te overwegen, terwijl we trouw blijven aan onze waarden van samenwerking en innovatie", legt Véronique Pire uit. Als partner van verschillende overheidsinstellingen, ngo's en bedrijven wil E-BIOM zijn commerciële relaties uitbreiden om grotere en internationale markten te veroveren, in een poging de wereldwijde uitdaging van de biodiversiteit aan te gaan. "De biodiversiteitscrisis is een wereldwijd probleem, dat lokale actie vereist. Daarom moeten we er bij onze geografische uitbreiding voor zorgen dat we ons omringen met lokale medewerkers en deskundigen met kennis van de gebieden waar het bedrijf zich wil vestigen", aldus het managementduo van E-BIOM.