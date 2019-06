Herculean wordt een onderdeel van het netwerk rondom de consultancy-, marketing- en communicatiegroep Duval Union. 'De hr-markt en marketing groeien dichter naar elkaar toe. Gelukkige medewerkers leiden automatisch tot gelukkige klanten en tot gelukkige aandeelhouders.'

Hoeveel de Antwerpse consultancy-, marketing- en communicatiegroep Duval Union betaalt voor zijn minderheidsbelang in Herculean, hebben beide bedrijven niet bekendgemaakt. De twee oprichters van Herculean, Inge Van Belle en Yves Vekemans, blijven aan boord. Marc Bresseel, die Duval Union samen met Klaus Lommatzsch en André Duval oprichtte, wordt lid van de raad van bestuur van Herculean. Op het eerste gezicht ligt de samenwerking niet voor de hand. Beide ondernemingen hebben wel een coöperatieve structuur met elkaar gemeen, maar Duval Union is een specialist en adviseur in business consulting, marketing- en communicatie-advies en -technologie, terwijl Herculean zich beweegt in de wereld van de human resources. Maar via de technologie groeien beide werelden naar elkaar toe.

Herculean groeide uit de Hercules Trophy. Die 'Olympische Spelen voor bedrijven' zijn een combinatie van een bedrijfsevent en een sportactiviteit, die wereldwijd duizenden deelnemers aantrekt. Yves Vekemans en Inge Van Belle richtten Herculean in 2010 op en bouwden verschillende activiteiten uit op het snijpunt van evenementen en welzijn op het werk. Met de Hercules Academy geeft het bedrijven advies over welzijn. Hercules Projects organiseert activiteiten op maat of familiedagen voor ondernemingen. Pink Ladies Games is het merk voor events om vrouwen aan te sporen tot een gezonde levensstijl en tot het steunen van goede doelen. De coöperatieve vennootschap heeft een tiental mensen vast in dienst, met daaromheen een netwerk van zo'n vijftig experts en honderden vrijwilligers die worden ingeschakeld op projectbasis.

Events

Het beheer van de events overal ter wereld en de gemeenschappen die eromheen zijn ontstaan, leidde de afgelopen jaren ook tot de ontwikkeling van een IT-platform. "Nu is die tool zo ontwikkeld dat we hem als product in de markt kunnen zetten," zegt Inge Van Belle. "Het is een beetje omgekeerd aan hoe start-ups werken. Zij bouwen eerst een platform en zoeken dan een community. Wij hadden de community al."

Herculean organiseerde events in tien landen, tot buiten Europa. Om internationaal te groeien deed het eerder al drie kapitaalrondes en haalde het in 2017 onder meer via crowdfunding vers kapitaal op. Het geld werd vooral gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het platform met technologie van het Amerikaanse Microsoft.

Dat platform wordt in de markt gezet als een instrument voor wat in Engels jargon employee engagement heet: drijfveren om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Hoewel heel wat werknemers best tevreden zijn over hun baan, is uit een enquête van de marktonderzoekbureau Gallup gebleken dat slechts één op de tien werknemers zich echt betrokken voelt bij zijn bedrijf. Ze doen hun werk graag, maar of dat nu voor hun huidige werkgever is of voor een ander bedrijf, maakt hen niet zo veel uit.

Dat probleem vormt meteen het raakpunt met de activiteiten van Duval Union. Duval Union Consulting, één van de bedrijven uit de Duval Union stal, is gespecialiseerd in transformatietrajecten begeleiden bij grote ondernemingen. Banken, verzekeraars, retailers en tal van andere bedrijven bevinden zich plots in een stroomversnelling. Door nieuwe technologie komt hun zakenmodel in gevaar en moeten ze hun medewerkers door de ene na de andere verandering loodsen. De werknemers blijven vaak zitten met een gevoel van onzekerheid.

"Er zit een enorm potentieel in het employee-engagementplatform van Herculean. Wij denken dat dit merk heel veel kansen heeft om internationaal te groeien, zegt Marc Bresseel. "Wij zijn met Duval Union sterk bezig met transformatietrajecten om bedrijven te helpen evolueren in een wereld die heel snel verandert. Je kunt daar veel strategie, tools en campagnes voor opzetten, maar als puntje bij paaltje komt, wordt veel van de strategie gedragen door het personeel en de cultuur van het bedrijf."

"Je kunt het bekijken als een rij dominosteentjes", vult Klaus Lommatzsch van Duval Union aan. "Je moet de medewerkers betrekken bij het bedrijf om verandertrajecten te doen slagen. Als de laatste dominosteen niet valt, is alles wat ervoor is gebeurd eigenlijk tevergeefs geweest. Het gaat in marketing, communicatie en transformatie altijd over de mensen. Je moet zorgen dat ze allemaal mee zijn. Het is de enige manier om als bedrijf grote stappen vooruit te zetten in de wereld van vandaag, waar alles heel onzeker is."

Ambassadeurs

Zeker nu bedrijven voelen hoe het op de arbeidsmarkt steeds moeilijker wordt om de juiste mensen te vinden en jonge werknemers meer dan de generatie van hun ouders rekening houdt met de bedrijfscultuur, komt het er volgens Inge Van Belle op aan om medewerkers ambassadeurs van je merk te laten worden. "De hr-markt en marketing groeien dichter naar elkaar toe. Duval Union is met employer branding bezig, wij met engagement branding. Gelukkige medewerkers leiden automatisch tot gelukkige klanten en tot gelukkige aandeelhouders." Van Belle verwijst naar de Net Promoter Score (NPS) die bedrijven steeds gretiger gebruiken om te meten hoe tevreden hun klanten zijn. "Wij hebben het steeds vaker over de eNPS, de Employee Net Promoter Score. Die meet hoe groot de kans is dat je medewerkers je organisatie aanraden aan anderen. ENPS en NPS zijn steeds meer met elkaar verbonden."

Het internetplatform moet voor groei zorgen, maar Inge Van Belle benadrukt dat de technologie de dienstenpoot van het bedrijf niet zal wegdrukken. Zeker nu steeds meer start-ups nieuwe apps ontwikkelen waarmee bedrijven de tevredenheid en betrokkenheid van hun personeel kunnen meten, is voeling met de werkvloer behouden voor Herculean een manier om zich te onderscheiden. "Het kan niet puur om technologie draaien. Onze servicebusiness blijft daarom cruciaal."