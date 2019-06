De Duitse overheid peilt de mogelijkheid van een fusie tussen de Duitse grootbank Commerzbank en zijn Nederlandse branchegenoot ING. Volgens beleidsmakers in Berlijn kunnen de twee banken samen een Europees zwaargewicht vormen, meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen.

De Duitse staatssecretaris van Financiën Jörg Kukies heeft naar verluidt eerder al met de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra gesproken over een eventueel samengaan van de banken. Eén van de discussiepunten was daarbij de intentie van Berlijn om de hoofdzetel van een eventuele fusiebank in Duitsland onder te brengen.

De Duitse overheid heeft ongeveer 15,5 procent van de aandelen Commerzbank in handen en is daarmee de grootste aandeelhouder van de bank. Eerder mislukte een fusiepoging tussen Commerzbank en Deutsche Bank. Behalve ING wordt ook het Italiaanse UniCredit genoemd als mogelijke samenwerkingspartner voor Commerzbank.

Topman Martin Zielke van Commerzbank zei onlangs nog dat de Duitse bank geen concreet bod heeft ontvangen van ING om gesprekken te beginnen over een eventuele deal. ING reageert zoals steeds niet op geruchten in de markt.