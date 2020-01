Zes jaar lang voerde Zuid-Korea de Innovation Index van Bloomberg aan, maar dit jaar springt Duitsland over het Aziatische land heen.

De Innovation Index van Bloomberg is aan zijn achtste editie toe en tot nu stond Zuid-Korea zes keer op de eerste plaats. Het Aziatische land leek onverslaanbaar, maar dit jaar stoot Duitsland door naar de bovenste positie, ook al is het verschil klein. Bloomberg neemt zeven criteria onder de loep om te bepalen hoe innovatief een land is:

- het aantal patenten

- de toegevoegde waarde van de productie

- de productiviteit

- het universitair onderwijs

- onderzoek en ontwikkeling (research & development)

- aantal technologische bedrijven

- aantal mensen werkzaam in de onderzoekssector

De Index komt precies op het juiste moment omdat tussen 21 en 24 januaria in Davos het World Economic Forum plaatsvindt. De Index laat immers zien in welke mate de landen in de wereld in staat zijn hun economieën te innoveren. Duitsland scoort vooral goed waar het gaat om de toegevoegde waarde van de productie, het aantal technologische bedrijven en het aantal patenten. Een punt van zorg is het gebrek aan vernieuwing in het universitaire onderwijs. De wereldeconomie verschuift immers alsmaar meer in de richting van diensten en productie wordt minder belangrijk. Op dat vlak heeft Duitsland nog een slag te slaan, vooral omdat Zuid-Korea het maar een fractie slechter deed.

Zuid-Korea moet het vrijwel uitsluitend hebben van 'onderzoek en ontwikkeling' met belangrijke bedrijven als Samsung, Electronics, LG Electronics en Hyundai. 'We hebben geen natuurlijke rijkdommen', zegt Chang Suk-Gwon van de Hanyang University in de hoofdstad Seoul. 'De uitdrukking die vaak over Zuid-Korea wordt gebruikt, is de super-gap. Het gaat er daarbij om dat Zuid-Korea de voorsprong die ze heeft, moet vergroten omdat China er anders in zal springen.' Met China op de vijftiende plaats en Zuid-Korea op de tweede is het voorlopig nog niet zover, maar China is wel al een plekje gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Sterkste stijgers en dalers

Helemaal bovenaan de Index valt de groei van Singapore het meest op. Het stijgt in één klap van de zesde naar de derde positie. Ook Denemarken (11 naar 8), Zweden (7 naar 5) en Nederland (15 naar 13) doen het goed. Maar de grootste klapper maakt Slovenië met een sprong van tien plaatsen van de 31e naar de 21e positie.

Nieuw-Zeeland is de sterkste daler en valt terug van de 24e naar de 29e plaats. Ook Finland (3 naar 7), Japan (9 naar 12) en Ierland (14 naar 16) doen een stapje terug. België gaat iets achteruit en staat nu op de 14e plaats tegenover de 13e in 2019.

De volledige ranking kunt u bekijken op de website van Bloomberg.

