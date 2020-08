De staatssteun van de Belgische regering voor Lufthansa-dochter Brussels Airlines is goedgekeurd door het Economisch Stabilisatiefonds (WSF) van de Duitse staat.

Dat heeft het Duitse ministerie van Financiën aangekondigd en het bericht wordt bevestigd bij Brussels Airlines.

Het WSF liet dinsdag weten dat de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa de staatssteun uit andere landen - meer bepaald Oostenrijk, Zwitserland en België - mag aannemen.

De federale regering en Lufthansa bereikten in juli een akkoord over een steunpakket van in totaal 460 miljoen euro voor Brussels Airlines. De Belgische staat zal een lening van 290 miljoen euro verschaffen, terwijl Lufthansa 170 miljoen euro investeert in zijn dochtermaatschappij.

De Europese Commissie moet het steunpakket nu nog goedkeuren.

