De Duitse regering heeft een holding opgericht om de mogelijke nationalisering van gasleverancier Gazprom Germania voor te bereiden. Dat schrijft de Duitse krant Welt am Sonntag.

Gazprom Germania is de voormalige Duitse divisie van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Begin april splitste het Russische moederbedrijf zich af van de Duitse dochteronderneming.

Half mei legde het Kremlin sancties op aan Gazprom Germania als vergelding voor de Europese sancties naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne.

Sindsdien staat het bedrijf al tijdelijk onder controle van de Duitse overheid. Die wil een faillissement voorkomen en de Duitse gasvoorziening in stand houden. Berlijn had daar miljarden voor veil.

Nationaliseren

De Duitse regering heeft nu ook een holding opgericht om Gazprom Germania te kunnen nationaliseren, bericht het persbureau Reuters op basis van de Duitse krant Welt am Sonntag, die een regeringsdocument kon inkijken. De holding krijgt de naam 'Securing Energy for Europa Holding GmbH' en krijgt twee advocaten van het internationale advocatenkantoor CMS Hasche Sigle aan het hoofd.

Het Duitse ministerie van Economie stelt dat de holding enkel als voorzorgsmaatregel is opgericht. Het bedrijf bestaat op dit moment als een lege huls, klinkt het daar.

'Gigantische schok'

De Duitse minister van Financiën Christian Lindner roept in de krant Bild am Sonntag intussen op tot nieuwe regeringsmaatregelen om de exploderende energieprijzen onder controle te krijgen. Hij waarschuwt voor de 'gigantische schok' die de grootste Europese economie te wachten staat als gevolg van de torenhoge inflatie.

Lindner stelt onder meer voor om de elektriciteitsmarkt te hervormen zodat de prijzen niet langer zo innig verbonden zijn met de prijs van gas.

