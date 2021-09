Lufthansa zoekt bijna 2,1 miljard euro vers geld met een kapitaalverhoging bij zijn bestaande aandeelhouders. Die verwerven de nieuwe aandelen tegen 3,58 euro per stuk, een fikse korting op de beurskoers van ruim 9 euro.

Lufthansa wil zijn aantal aandelen verdubbelen, tot bijna 1,2 miljard stuks. Aan de bestaande aandeelhouders wordt gevraagd of ze circa 598 miljoen nieuwe stuks willen kopen. De prijs bedraagt 3,58 euro. Daarmee haalt de grootste luchtvaartgroep van Europa en de eigenaar van Brussels Airlines bijna 2,1 miljard euro netto op. Naar de begeleidende adviseurs voor de kapitaaloperatie vloeit ruim 72 miljoen euro (bijna 59 miljoen euro naar de bankiers).De beurs reageert enthousiast. Sinds vorige week fietste het aandeel een achtste hoger, naar ruim 9 euro. Dat heeft weliswaar ook te maken met een beslissing van de Amerikaanse regering om gevaccineerde Europeanen vanaf november weer veel gemakkelijker naar de Verenigde Staten te laten vliegen. De Noord-Atlantische markt is een winstmotor voor Lufthansa.De financiële operatie is vooral bedoeld voor de bestaande aandeelhouders. De aandelen waarop niet wordt ingetekend, worden vervolgens aan institutionele partijen verkocht. Tegen 5 oktober zou de operatie afgerond zijn. Vanaf 11 oktober noteren de nieuwe aandelen op de beurs van Frankfurt.De grootste individuele aandeelhouder is de Duitse staat (15,94%). Duitsland werd voor 20 procent aandeelhouder tijdens de coronapandemie, via een kapitaalverhoging bij de zwaar verlieslatende luchtvaartmaatschappij. Duitsland heeft er al goed aan verdiend. Midden augustus maakte de overheid bekend dat ze 5 procent van haar aandelen verkoopt, tegen eind september. Duitsland had die aandelen gekocht tegen 2,56 euro, de beurskoers in augustus schommelde rond 9 euro.De nieuwe aandelen gaan tegen een fikse korting de deur uit: tegen 3,58 euro. Als de Duitse staat volledig intekent en later verkoopt, kan hij alweer een mooie winst opstrijken. Met de opbrengst van bijna 2,1 miljard euro wil Lufthansa vooral een staatslening van 1,5 miljard euro vervroegd aflossen. Met de rest van het geld versterkt het zijn eigen vermogen en de pot cash. De staatssteun kwam er tijdens de pandemie, na maanden van moeizame onderhandelingen. Carsten Spohr, de CEO van Lufthansa, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de staatsleningen zo snel mogelijk wil aflossen. Deels ook omdat Lufthansa geen dividenden mag uitkeren, zolang de staat leningen geeft of aandeelhouder is. Als de 1,5 miljard euro kan worden terugbetaald met de nieuwe aandelen, staat Lufthansa nog met één lening van 1 miljard euro bij de Duitse staat in het krijt.Lees verder onder de tabelVoor dividenden is het nog te vroeg. Lufthansa is nog zwaar verlieslatend (zie balanscijfers hierboven). Het prospectus over de kapitaalverhoging zoemt uiteraard uitgebreid in op de effecten van de pandemie. Zelfs nu de algemene economie verbazend krachtig herstelt, vertaalt zich dat niet meteen in een snelle herneming van de luchtvaart. Vliegen blijft ongemakkelijk, met een verplichte coronatest, temperatuurmeting van de passagiers, een geringe bewegingsvrijheid tijdens de vlucht, en het verplichte mondmasker. Bovendien is er bij zakenreizigers een steeds sterkere tendens naar video- en teleconferenties. Lufthansa ziet vóór 2024 geen beduidend herstel van de luchtvaart. De vloot is daarom aangepast. Alle Airbus A380-toestellen, het grootste passagierstoestel van de wereld, vlogen de deur uit.De internationale burgerluchtvaartorganisatie IATA verwacht voor 2021 een wereldwijde luchtvaartomzet van 458 miljard dollar, nog steeds 45 procent minder dan in 2019. De luchtvaartmaatschappijen zouden een verlies van 48 miljard dollar opstapelen.Lufthansa kon bij de bekendmaking van de verliescijfers over het eerste halfjaar wel een straaltje hoop meegeven. Het verbrandt sinds juli geen cash meer. In de eerste zes maanden van het jaar was dat nog gemiddeld 217 miljoen euro per maand.Het prospectus leert voorts dat de Belgische luchtvaartdochter Brussels Airlines al 253 miljoen van de 290 miljoen euro Belgische staatssteun heeft opgenomen. Er rest dus nog 37 miljoen euro. In de balans voor het boekjaar 2020, die de NV Brussels Airlines begin juni neerlegde bij de Nationale Bank, meldde de raad van bestuur dat op 10 mei 250 miljoen euro was opgebruikt.