De Duitse regering gaat tientallen miljarden uittrekken om de stijging van de gasprijzen te temperen en energiebedrijven overeind te houden. Dat heeft bondskanselier Olaf Scholz donderdag aangekondigd.

Scholz kondigde een 'afweerscherm' aan van tot 200 miljard euro om consumenten en ondernemingen te beschermen. Dat geld zou komen uit een eerder opgericht stabiliteitsfonds om de impact van de coronacrisis te temperen.

'De prijzen moeten omlaag', zei Scholz tijdens een persconferentie. De regering wil daarvoor alles in het werk stellen, zei hij. Een eerder geplande en controversiële gasheffing is van tafel.

Duitsland is bijzonder kwetsbaar voor de stijgende energiekosten omdat het zeer afhankelijk was van Russisch gas. De hogere prijzen dwingen sommige bedrijven om de productie terug te schroeven en wegen op de koopkracht van consumenten.

Volgens minister van Financiën Christian Lindner bevindt Duitsland zich in een 'energieoorlog voor welvaart en vrijheid' De aangekondigde maatregelen zijn voor hem 'een duidelijk antwoord aan Poetin'.

Critici waarschuwden al dat een rem op de gasprijs de al hoog oplopende inflatie in Duitsland verder zou kunnen aanwakkeren. Ook zou de maatregel ertoe leiden dat er minder stimulans is om op het schaarse gas te besparen.

