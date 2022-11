De producentenprijzen in Duitsland - de grootste economie van Europa - zijn in oktober met 4,2 procent gedaald in vergelijking met de vorige maand. Dat meldt het Duitse bureau voor statistiek Destatis.

Het gaat om de eerste maandelijkse daling sinds mei 2020, aldus Destatis. De daling komt onverwacht en is te danken aan duidelijk lagere prijzen voor energie in vergelijking met de voorgaande maand. Analisten hielden rekening met een stijging.

In vergelijking met oktober vorig jaar liggen de prijzen die de Duitse fabrikanten vragen voor hun producten nog steeds 34,5 procent hoger. Maar die stijging is trager dan de voorbije maanden, toen de producentenprijzen meer dan 45 procent stegen.

Producentenprijzen gelden als voorloper van de consumentenprijzen. De onverwachte daling van de prijzen in oktober kan er mogelijk op wijzen dat de inflatie in Duitsland een piek heeft bereikt. Economen spreken over een eerste signaal dat na maanden de prijzendruk afneemt. Consumenten in Duitsland moeten wel nog geduld oefenen. De daling van de energieprijzen is vooral bij grootverbruikers te merken, en bij andere goederen is de prijsdaling veel minder groot.

