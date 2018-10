Duitse politie valt binnen bij Opel: onderzoek naar emissiefraude

Er vinden huiszoekingen plaats bij de Opel-sites in Rüsselsheim en Kaiserslautern, meldt de Duitse krant Bild.

Het zou gaan om fraude met betrekking tot dieselwagens die voldoen aan de Euro 6-norm. Volgens Bild zijn 95.000 wagens mogelijk uitgerust met ongeoorloofde software. Het gaat om auto's van de modellen Insignia, Zafira en Cascada gebouwd tussen 2012 en 2017.

Bij de voertuigen in kwestie zou extra emissiereiniging uitgeschakeld worden bij hoge toerentallen en in een brede reeks van buitentemperaturen. Opel heeft dit steeds verdedigd omdat het noodzakelijk zou zijn voor de bescherming van de motor.

Een woordvoerder van Opel, een dochteronderneming van het Franse autoconcern PSA, zegt dat het bedrijf zijn volledige samenwerking verleent aan de Duitse autoriteiten in het onderzoek. Opel benadrukt maandag ook dat zijn wagens voldoen aan de geldende normen.

De Duitse regulator KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) heeft intussen laten weten dat ze Opel wil verplichten tot een terugroepactie van zowat 100.000 dieselwagens.

Volkswagen kreeg eerder dit jaar in Duitsland een boete opgelegd van 1 miljard euro voor fraude met de emissiewaarden van dieselmotoren.Volkswagen had tussen 2007 en 2015 bijna 11 miljoen dieselwagens uitgerust met misleidende software, waardoor de wagens milieuvriendelijker leken dan ze in werkelijkheid waren.

Ook tegen dochterbedrijven van Volkswagen, Audi en Porsche, en BMW en Daimler lopen strafrechtelijke onderzoeken die te maken hebben met mogelijke malversaties met dieselmotoren.

In juli van dit jaar meldde Bild am Sonntag overigens al dat Opel verdacht werd van gesjoemel met dieselwagens.