Het Duitse autodeelbedrijf Miles komt naar België en biedt voortaan autodelen aan in Gent. Binnenkort volgen Antwerpen en Brussel.

Het Duitse bedrijf werkt met een systeem van flee floating, waarbij de auto's geen vaste standplaats hebben. De klanten niet betalen op basis van het aantal minuten maar op basis van het aantal kilometers dat ze hebben gereden. Er zijn ook dagtarieven, waarbij je een deelwagen tot dertig dagen kunt gebruiken. Miles begint in Gent met een honderdtal wagens. Op termijn zullen daar ook elektrische wagens bij zijn. Voor Oliver Mackpang, de CEO van Miles, is België de eerste buitenlandse markt. Robin Gasthuys wordt de managing director voor België. Hij was eerder aan de slag bij Uber Eats. Miles richt zich niet enkel op korte verplaatsingen in de stad, maar wil er met zijn aanbod voor zorgen dat mensen eigenlijk geen auto meer nodig hebben. Ook niet als ze eens een weekendje weg willen met de auto, verhuizen of een dagje familiebezoek hebben gepland in een ander deel van het land. Het Berlijnse Miles werd opgericht in 2016 en is actief in acht Duitse steden.

