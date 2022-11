Werkgevers en vakbonden van de Duitse metaalsector hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een akkoord gesloten over een loonsverhoging met 8,5 procent voor bijna 4 miljoen Duitse metallo's. Daarmee is het risico op stakingen afgewend.

De loonsverhoging zal in twee stappen doorgevoerd worden: 5,2 procent in juni 2023 en 3,3 procent in mei 2024. Wekenlang liepen er moeilijke onderhandelingen tussen de machtige vakbond IG Metall, waarbij het al tot stakingen kwam.

Bovenop de loonsverhoging krijgen de arbeiders in deze strategische sector voor de grootste Europese economie ook een belastingsvrije inflatiepremie van 3.000 euro. Het gaat dan onder meer om autobouwers, elektronicabedrijven en machinebouwers.

De voorbije weken hadden de bonden de druk op de werkgevers gevoelig opgevoerd, met eerst betogingen en vanaf 29 oktober met kortdurende waarschuwingsstakingen waaraan in totaal al 900.000 arbeiders hebben meegedaan. Als er nu geen akkoord was gekomen, dan dreigden 24 uursstakingen. Bij de start van de onderhandelingen in september hadden de bonden erop gewezen dat de orderboekjes goed gevuld zijn.

Aanvankelijk had de vakbond een verhoging met 8 procent op twaalf maanden gevraagd, een eis die door de werkgevers toen als irrealistisch werd afgedaan. Uiteindelijk stemden de werkgevers in met een aanzienlijke loonsverhoging omdat ze het risico als te groot inschatten. 'Een sociaal conflict zou nog grotere schade aangericht hebben', aldus werkgeversorganisatie Gesamtmetall. 'Dit is een duur akkoord, maar nu kunnen we ons concentreren op ons werk en ons steentje bijdragen om de voorspelde recessie zo snel mogelijk te boven te komen. Het loopt vooruit op de groei die we hopelijk vanaf 2024 weer gaan zien.'

Dit akkoord in de metaalsector kan een signaal vormen voor andere sectoren, waar loononderhandelingen lopen of nog moeten starten. Het gaat dan onder meer om de ambtenaren, waar de vakbond een loonsverhoging met 10,5 procent vraagt.

In Duitsland worden de lonen per sector onderhandeld tussen werkgevers en werknemers. Het akkoord werd gesloten in de deelstaat Baden-Württemberg, maar zal ook gelden voor de rest van Duitsland.

