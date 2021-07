De Europese Commissie heeft Duitsland groen licht gegeven om luchtvaartmaatschappij Condor 525,3 miljoen euro staatssteun toekennen.

Het geld is deels bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, maar het grootste deel - ruim 321 miljoen euro - gaat naar de ondersteuning van een herstructurering.

De Europese Commissie keurde in april vorig jaar al een Duitse staatsgarantie van 550 miljoen euro goed ten aanzien van Condor, maar het bedrag dat voorzien was voor de gevolgen van de pandemie was gebaseerd op de geschatte schade van de crisis. Het Europees Hof van Justitie vernietigde die beslissing echter omdat die onvoldoende gemotiveerd zou zijn. In de beslissing van dinsdag is rekening gehouden met de reële schade van de pandemie. Het bedrag komt nu neer op 144,1 miljoen euro, het teveel moet Condor terugbetalen aan de Duitse overheid.

Condor vliegt wereldwijd op 126 bestemmingen. De Duitse luchtvaarmaatschappij werd in 2019 fel verzwakt door het faillissement van moedermaatschappij Thomas Cook. Sindsdien was het bedrijf op zoek naar nieuwe investeerders.

