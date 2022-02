De Duitse industrie heeft in februari te kampen gehad met nog grotere tekorten aan grondstoffen, onder meer in de automobielsector. De bedrijven vrezen nog een verslechtering door de oorlog in Oekraïne.

Uit een onderzoek van het onderzoeksinstituut Ifo uit München blijkt dat deze maand bijna drie kwart van de Duitse bedrijven problemen ondervond om grondstoffen aan te schaffen.

Volgens de voorzitter van de Duitse industriefederatie DIHK, Peter Adrian, is onder meer palladium schaars. Die grondstof wordt onder meer gebruikt in katalysatoren voor auto's. Rusland is na Zuid-Afrika de belangrijkste leverancier van palladium.

Als Rusland niet meer kan leveren, dreigen verstoringen in verschillende sectoren, zei Adrian in een interview met de kranten van de Funke-mediagroep. Autoleveringen zouden er vertragingen door kunnen oplopen.

