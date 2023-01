De Duitse economie is in 2022 met 1,9 procent gegroeid ten opzichte van 2021, ondanks verschillende crisissen. Dat meldt de Duitse statistiekdienst vrijdag in een eerste raming. Een jaar eerder was er nog 2,6 procent groei. Ondanks de daling is het resultaat beter dan verwacht door de analisten. Die hadden 1,8 procent vooropgesteld.

De groei kwam er ondanks de zeer hoge inflatie en dito energieprijzen. Die gingen zeer fors de hoogte in door de oorlog in Oekraïne. Ook bevoorradingsproblemen speelden de economie parten.

In het slotkwartaal kwam de groei volgens de raming tot stilstand. Tegenover het derde kwartaal is er sprake van een stagnering van het bruto binnenlands product (bbp). In de drie eerste kwartalen was er wel een toename.

Voorts blijkt dat de Duitse staat vorig jaar opnieuw meer uitgegeven heeft dan er geld binnenkwam. Het begrotingstekort van alle overheden (bondsstaat, deelstaten, gemeenten, sociale zekerheid) klokte af op 2,6 procent van het bbp. Het land komt zo opnieuw in regel met de Europese norm dat het tekort niet hoger dan 3 procent mag zijn. In coronajaar 2020 was er een tekort van 4,3 procent, wat daalde naar 3,7 procent het jaar nadien.

De groei kwam er ondanks de zeer hoge inflatie en dito energieprijzen. Die gingen zeer fors de hoogte in door de oorlog in Oekraïne. Ook bevoorradingsproblemen speelden de economie parten. In het slotkwartaal kwam de groei volgens de raming tot stilstand. Tegenover het derde kwartaal is er sprake van een stagnering van het bruto binnenlands product (bbp). In de drie eerste kwartalen was er wel een toename. Voorts blijkt dat de Duitse staat vorig jaar opnieuw meer uitgegeven heeft dan er geld binnenkwam. Het begrotingstekort van alle overheden (bondsstaat, deelstaten, gemeenten, sociale zekerheid) klokte af op 2,6 procent van het bbp. Het land komt zo opnieuw in regel met de Europese norm dat het tekort niet hoger dan 3 procent mag zijn. In coronajaar 2020 was er een tekort van 4,3 procent, wat daalde naar 3,7 procent het jaar nadien.