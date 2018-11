Duitse economie krimpt voor het eerst sinds begin 2015

Volgens het statistiekbureau kwam de krimp uit op 0,2 procent, tegen een groei van 0,5 procent in het tweede kwartaal. Economen hadden gemiddeld op een achteruitgang met 0,1 procent gerekend. Op jaarbasis ging de grootste economie van Europa met 1,1 procent vooruit, tegen 2,3 procent in de voorgaande periode.

De krimp is volgens de cijfers vooral te wijten aan een dalende export en minder binnenlandse consumptie. Duitsland is erg gericht op uitvoer en opflakkerende wereldwijde handelsconflicten zijn dan ook slecht nieuws voor de Duitse bedrijven.

Analisten hopen dat de achteruitgang maar tijdelijk is en vooral een gevolg is van de nieuwe emissietesten, waardoor de Duitse autoproductie in de war liep.