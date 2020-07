De Duitse economie is door de woekerende coronacrisis in het tweede kwartaal met 10,1 procent gekrompen in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Dat meldt het Duitse statistiekbureau op basis van een voorlopige raming. Op jaarbasis daalt het bbp met 11,7 procent.

Volgens het Duitse statistiekbureau is de import en de export van diensten en goederen sterk teruggevallen in het tweede kwartaal, net als de private uitgaven en de investeringen van bedrijven in apparatuur zoals machines. De uitgaven van de overheid gingen door de coronacrisis wel de hoogte in.

De Duitse kwartaalkrimp valt in ieder geval slechter uit dan verwacht, want economen hadden gemiddeld gerekend op een terugval van de grootste economie van Europa met 9 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar werd een bijgestelde neergang met 2 procent geregistreerd voor de Duitse economie.

Voor het tweede kwartaal gaat het om de diepste krimp sinds het begin van de trimestriële metingen van het bruto binnenlands product in 1970. De vorige recordkrimp dateert van het tweede kwartaal van 2009, te midden van de financiële crisis. Toen kromp de Duitse economie met 7,9 procent.

Om de crisis het hoofd te bieden heeft de Duitse overheid omvangrijke steunpakketten voor de economie gelanceerd, terwijl ook maatregelen werden genomen om massale ontslagrondes te voorkomen. Berlijn rekent voor het volledige jaar op een krimp van de economie met 6,3 procent.

Het Duitse federale arbeidsbureau maakte donderdag bekend dat de werkloosheid in Duitsland in juli stabiel is gebleven op 6,4 procent. Dat is het hoogstepeil in bijna vijf jaar. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

