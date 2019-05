De Duitse economie trekt in het eerste kwartaal van dit jaar weer aan na een terugval in het tweede halfjaar van 2018.

Er zit opnieuw leven in de grootste economie van Europa. In het eerste kwartaal groeide het bbp van Duitsland met 0,4 procent tegenover de laatste maanden van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor statistiek.

De groei komt er na een periode van flauwte in de tweede jaarhelft van vorig jaar, toen de Duitse economie werd geplaagd door problemen met de belangrijke autoindustrie en wereldwijde handelsspanningen. Dat leidde tot een krimp in het derde kwartaal van 2018, en een stagnatie in de laatste maanden.

Volgens het bureau voor statistiek werd de groei vooral aangedreven door de bouwsector en een toename van de consumentenbestedingen. Bedrijfsinvesteringen in machines en apparatuur hielpen de Duitse economie eveneens uit het slop, terwijl de overheidsuitgaven licht terugvielen.

Minister van Economie Peter Altmaier liet door het persagentschap Reuters optekenen dat de recente bbp-cijfers een 'eerste sprankje hoop' brengen na twee kwartalen zonder groei, al kampt Duitsland nog met zorgen. 'De internationale handelsconflicten zijn nog steeds niet opgelost. We moeten al het mogelijke doen om aanvaardbare oplossingen te vinden die vrije handel mogelijk maken,' aldus Altmaier.