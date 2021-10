Duitse economie groeit minder snel dan verwacht

De Duitse economie is in het derde kwartaal met 1,8 procent gegroeid. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Duitse Federaal Statistiekbureau Destatis vrijdag. 'Het herstel begon in de zomer', meldt Destatis. Toch komt dit cijfer lager uit dan verwacht.

Winkelstraat in Berlijn © reuters