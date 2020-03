De coronacrisis weegt zwaar op het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie, blijkt uit een peiling van het onderzoeksinstituut Ifo.

De vertrouwensindex van Ifo klokt in maart af op 86,1 tegenover 96 in februari. Dat is een lagere score dan bij een voorlopige raming vorige week. Toen stond de vertrouwensindex op 87,7 gemeld. Dat was de sterkste daling gemeten sinds 1991.

De Ifo-index geldt als een van de belangrijkste conjunctuurbarometers van Duitsland, samen met de graadmeter van onderzoeksinstituut ZEW voor het vertrouwen van beleggers en analisten in de economie. Die ZEW-index liet voor maart nog de sterkste daling ooit gemeten zien, enveneens als gevolg van de virusuitbraak.

Woensdag raakte ook bekend dat de Duitse overheid 156 miljard euro wil uittrekken voor een pakket maatregelen voor het bestrijden van de coronacrisis. Het parlement wil daar woensdag nog een besluit over nemen.

Om dat geld te kunnen vrijmaken, moet een artikel voor noodgevallen worden aangesproken in de wet die een rem zet op de overheidsbegroting. De Bondsraad met vertegenwoordigers van de deelstaten heeft inmiddels ingestemd met het voorstel.

