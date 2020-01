Analisten hadden erop gerekend dat het vertrouwen van de Duitse ondernemers zou toenemen, maar het omgekeerde is het geval.

De Ifo-index, die het vertrouwen van de bedrijfsleiders in de economie peilt, daalde in januari met 0,4 punten van 96,3 tot 95,9 punten. Economen hielden rekening met een stijging tot 97 punten.

'De Duitse economie is het jaar terughoudend gestart', klinkt het in een toelichting van het Ifo-instituut, dat de index samenstelt op basis van een bevraging bij 9.000 Duitse bedrijven.

De Ifo-index van het Duitse ondernemersvertrouwen wordt algemeen beschouwd als een belangrijke economische indicator.

